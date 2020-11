Isamaa erakonna aasta isa on Ida-Virumaa mees

"Isamaa Aasta Isa pere iseloomustab Aivot, kui väga head abikaasat, isa ja vanaisa. Aivo on kuldsete kätega mees, kes saab hakkama kõigega – olgu see siis mistahes masina parandamine, maja ehitamine, kui vaja ka riiete õmblemine või gurmeeroogade valmistamine," edastas erakonna uudiste portaal Eesti Uudised. "Ühe lausega iseloomustades on Isamaa Aasta Isa Aivo “vana kooli mees”, kes usub siiralt, et mees peab hakkama saama kõikide töödega, olema samal ajal hooliv abikaasa, isa ja vanaisa ning oma pere jaoks rahuliku meele, heasoovlikkuse ja hellusega alati olemas."