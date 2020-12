Kohtla-Järve aitab ühistutel hooviteed korda teha

Abilinnapea Deniss Veršinini sõnul on see summa järgmise aasta eelarvesse sisse planeeritud ning ehkki seda pole veel kinnitatud, uut korteriühistutele toetuste andmise korda juba arutatakse ja koostatakse. Linn on korteriühistuid ka senini toetanud ning eraldab ka edaspidi oma eelarvest 100 000 eurot aastas mitmesuguste tehtud remonditööde või läbiviidud auditite katteks. Sama suur toetussumma lisatakse nüüd spetsiaalselt kvartalisiseste juurdepääsuteede kordategemise kaasrahastamiseks.