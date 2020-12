Eve East: "Ida-Virumaad on petetud!"

"Ida-Virumaad on tegelikult petetud," ütleb Ida-Virumaa omavalitsuste liidu (IVOL) esimees Eve East, märkides, et selle fondi raha on üheselt mõeldud rohepöördega kaasnevate mõjude leevendamiseks vaid nendele piirkondadele, kus kaevandatakse fossiiilseid kütuseid elektrienergia tootmiseks. Eestis on selleks piirkonnaks üksnes Ida-Virumaa.