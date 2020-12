Jõhvi uus staadion valmib juba sügiseks

Kõrval asuvalt jalakäijate sillalt on näha, et staadion hakkab ilmet võtma. Tulevasel jalgpalliväljakul on tasandatud liivast alus, 400meetrisel jooksuringil ja kergejõustikusektorites on valminud killustikust alus. Kevadel alanud ehitusel on välja vahetatud staadioni all olnud kommunikatsioonid, paigaldatud on jalgpallimuru alla jäävad sademeveekanalisatsioon ja kastmistorustik. Rajatud on ka staadionit Puru tee läbimurdest eraldav munakividega kaetud vall.