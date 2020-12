Ida-Viru keskhaigla ülemarst: vaktsineerimine annab vahest ilusa suve, aga esialgu jääb meie olukord keeruliseks

Milline on olnud viimastel päevadel olukord Ida-Viru keskhaigla COVIDi osakonnas?

Ravi käib. Osakond on haigeid täis. Intensiivraviosakond on samuti haigeid täis. Mõned kohad on vabad, nõnda et saab päeva kaupa elada.

Kui palju koroonahaigete kohti haiglas praegu on?

Meil on praegu avatud 72 kohta.

Kas kavatsete lähiajal kohti veel juurde teha?

Tuleb juurde teha, midagi ei jää üle. Järgmised 12 voodit on valmis pandud. Hetkel on kõige keerulisem olukord meditsiiniõdedega. Õdesid ei jätku kõikidele tööfrontidele.

Kuidas seda olukorda lahendate?

Loodame, et haigestunud õed saavad terveks ning lähikontaktsete ringi sattunutel saab karantiinis oleku aeg peagi läbi ja nad tulevad tööpostile tagasi. Kaalume ka varianti, et paigutada õdesid eri üksustest ümber. Tuleb kombineerida.

Milline on teie lähiaegade prognoos Ida-Virumaa koroonahaigete arvu kohta?

Haigete arv ei näita praegu mingisuguseid muutumise märke. Ma arvan, et saame sellise koormuse juures veel mitu kuud olla. Peaks see nüüd vaid praegusele piirile pidama jääma... Kui haiglaravi vajajate hulk hakkab veelgi suurenema, siis me oleme ikka väga kriitilises olukorras.

Mida see tähendab?

See tähendab, et meil ei ole enam inimesi, kes neid haigeid raviks. Me suudame teha vabu voodeid haiglasse, aga sellest ei piisa. Praegu on kõik õed, kes saavad töötada, rakendatud ning arstidega on tegelikult sama olukord. Kui keegi peaks veel haigestuma, ükskõik millisesse haigusesse, siis see annab kohe tunda.

Mida võiks vaktsineerimise alustamine muuta?

Vaktsineerimine annab meile vahest ilusa suve. See on ennekõike ennetav meede. Nendele inimestele, kes ei ole haigeks jäänud, on see lootusekiir, et saab natuke rahulikumalt hingata ja julgemalt tulevikku vaadata.

Vaktsineerimine on väga oluline läbimurde saavutamiseks võitluses koroonaviirusega, kuid haigla keerulist olukorda see lähikuudel veel ei lahenda. Haigestumise mõjutamiseks peab vaktsineeritute arv saama piisavalt suureks.

Vaktsineerimine on vabatahtlik. Milline on Ida-Viru keskhaigla rohkem kui tuhande töötaja suhtumine sellesse? Kui palju on pooldajaid, kui palju vastaseid?

Suhtumine on erisugune. Tegemist on väga kiiresti toodetud vaktsiiniga, selle ohutus on ära proovimata. Tegemist on uudistootega ning me teame, et iga uudistootega võib tekkida üllatusi. Sellega on omad riskid ja ohud.