Narva Transi uus peatreener tuleb ühe võtmemängija soovitusel Venemaalt

Transi presidendi Nikolai Burdakovi sõnul oli Narva jalgpallimeeskonna peatreeneriks tulla soovijaid hulganisti peaaegu igast ilmakaarest: nii Eestist, Venemaalt kui ka Euroopa riikidest. "Igor Põviniga oleme tihedamalt suhelnud viimased paar kuud. Otsustasime lõpuks tema kasuks, kuna ta näis sellise inimesena, kes peaks meile sobima. Peale selle oli oluline, et teda teadis ka Aleksandr Zakarljuka," viitas Burdakov Transi ühele võtmemängijale, kes mängis neli aastat tagasi Põvini käe all Venemaal Penza Zenidis.

Burdakovi sõnul on Põvin väitnud, et jälgis sel aastal hoolega ka Eesti meistriliiga mänge ja õppis meeskondi tundma. "Eks praktikas näeme, kui hästi ta seda teinud on," ütles ta, lisades, et Põvini kui treeneri käekirja kohta ei oska ta esialgu midagi öelda. "Me ei valinud treenerit tema käekirja põhjal, vaid lähtudes sellest, kuhu ta tuleb. Käekiri kujuneb selle koosseisuga, nagu meil õnnestub kokku saada. Sellest peab ta parima välja võtma ning küllap arvestab ta seejuures meie klubi teiste inimestega. Trans pole kunagi vaid kaitsvat jalgpalli mänginud ega oskagi seda. Loodan, et ründav stiil, mis publikulegi meeldib, säilib ka uue treeneriga."