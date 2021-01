Praegu on plaanis õli tootmisel asendada põlevkivi osaliselt plastijäätmetega. Sama on kavas hakata tegema ka rehvipuruga, mille katsetused on juba edukalt selja taga.

Sutter rääkis, et on teadlastelt küsinud, kas oleks reaalne ühel päeval toota õli 100 protsenti plastist. "Nad on natuke mõeldes öelnud, et teoreetiliselt võiks see niimoodi olla. Selleks on vaja lahendada soojuskandja probleem. Võib-olla aastal 2050 meie Enefiti õlitehased jätkuvalt töötavad, aga neist on siis saanud jäätmeid töötlevad keemiatööstused," vaatas ta 30 aastat ette.

Estonia kaevandusest saab hüdroelektrijaam

Hando Sutteri sõnul on Estonia kaevandus unikaalne objekt, kus maa all 60-70 meetri sügavusel on suuruselt Tallinna linnaga võrreldav territoorium, mida on rajatud ligemale pool sajandit.

FOTO: Eskiis / Eesti Energia Kavandatav pumphüdroelektrijaam * Pumphüdroelektrijaam tagab elektrisüsteemi stabiilsuse, olles võimeline kiiresti reageerima elektrienergia sageduste kõikumisele. Jaam täiendab peamiselt loodusjõududest sõltuvat tuule- ja päikeseenergia tootmist. * Elektrijaam on mastaapne ringmajandusprojekt, mis aitab Estonia kaevandusalale anda uue hingamise. Selle ehituseks kasutatakse olemasolevat Estonia põlevkivikaevandust või selle all paiknevaid lubjakivikihte ja lubjakivist rajatud alustarindit, mille ülesanne on tagada maksimaalne reservuaaride kõrguste vahe. * Pumphüdroelektrijaam valmib plaani kohaselt aastatel 2025-2026 ja panustab otseselt Eesti eesmärki ühendada end Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ning ühendada lahti Venemaa ühendelektrisüsteemist. * Valdkonnad, kus pumphüdroelektrijaama saab kasutada, on näiteks sagedusreservid, elektrisüsteemi sageduste ja tipukoormuste reguleerimine ning elektrisüsteemi bilansis hoidmine. * Pärast detailplaneeringu kehtestamist alustas Eesti Energia projekteerimistöid ja keskkonnamõjude hindamist. 2021. ja 2022. a tehakse vajalikud uuringud koos projekteerimisega. 2023. aastal plaanitakse alustada ehitust ning 2026. aastal opereerimist. * Estonia päikesepargiga loome võimaluse varustada kaevandust rohelise energiaga ning võtta põlevkivi kaevandamisel tekkiva lubjakivi kasutusele kui kasuliku ehitusmaterjali. * Alustarindi ehitus algas 2019. a detsembris ning aastaga on sellest valmis üle 50%. Kokku kasutatakse tehiskünka rajamiseks umbes 3 miljonit tonni lubjakivi. * 2023. aasta suveks saab alustarindile rajada päikeseelektrijaama, mille võimsus on 3 MW ja aastatoodang ca 2800 MWh (1000 kodumajapidamise aastane tarve). * Päikeseelektrijaam ühendatakse läbi Alutaguse alajaama otseliiniga Estonia kaevandusega, mis hakkab seeläbi tarbima osaliselt rohelist energiat. Allikas: Eesti Energia

Maa seest koos põlevkiviga välja võetud aheraine on samas ladestatud ümberkaudsetesse kõrgendikesse. On tekkinud kunstlikud pinnavormid. Eestimaa on suhteliselt tasane, meil ei ole selliseid kõrguste vahesid nagu näiteks Rootsis ja Norras, kus saab tänu sellele hüdroenergiat kasutada.

"Kuna oleme sellise pinnavormi loonud, et meil on maa all sügaval suur reservuaar ja meil on mäed, siis pani see meid mõtlema, et seal on võimalik hüdroenergiat tekitada," rääkis Sutter.

Pumphüdroelektrjaam tähendaks seda, et umbes 30 meetri kõrgusele aheraineplatoole rajatakse veereservuaar. Kui tekib vajadus toota elektrit, lastakse vesi 100 meetrit allapoole kaevanduse põhja nõnda, et see paneb pöörlema vahepeal olevad turbiinid. Seejärel pumbatakse vesi taas üles.

Sutteri hinnangul on tulevikuenergia süsteemis keskne väljakutse elektrienergia salvestamine. "Mida rohkem on taastuvenergiat, seda rohkem on seda vaja. Ka süsteemi varustuskindluse mõttes on kiire üles ja alla koormamise võimekus hästi oluline. See panigi meid mõtlema pumphüdroelektrijaama peale," rääkis ta.

Praegu on pumphüdroelektrijaama esimese etapi projekteerimine jõudnud Sutteri sõnul päris kaugele. "Tahame seda veel laiendada. Siit võib tulla täiesti arvestatava mahuga pumphüdroelektrijaam, millel saab olema tulevikus Eesti energiasüsteemis väga oluline roll, kuna ta on juhitav," ütles Sutter.

