Koroona halvas Narva haigla kirurgiaosakonna töö

Ta lisas, et kõik kirurgiaosakonna töötajad peale nende, kes on juba koroonaviiruse läbi põdenud, jäid kümneks päevaks karantiini. Nakatunud patsiendid viidi üle COVID-osakonda. Need kirurgiaosakonnas olnud patsiendid, kes ei vajanud operatiivset kirurgilist ravi, viidi ajutiselt sisehaiguste kliinikusse.

"Oluline on märkida, et kirurg jääb haiglas ööpäev läbi valvesse ja opereerimisteenuste osutamist jätkatakse," lisas Silland.

Viimase ööpäeva jooksul lisandus Ida-Virumaale 131 uut koroonaviirusesse nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal 885,6. Kui eelmise aasta lõpus ulatus see näitaja üle 1100, siis alanud aasta alguses on see stabiliseerunud 800-900 vahele.