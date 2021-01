Ida-Viru noored ühinesid kaerajaani väljakutsega

"Noored vajavad koroonasuletusest välja raputamist. Esimene aktsioon "Seiklusmaa tantsib" oli nii äge kogemus, et kui tuli kaerajaani väljakutse, otsustasime kohe liituda. Saab nii tantsida kui ka Ida-Viru turismi aidata," kommenteeris tantsustuudio juht Ainikki Seppar.

Ida-Viru turismikoordinaatori Kadri Jaloneni sõnul toonitas tantsuaktsioon ka Ida-Virumaa turistidele taasavamise loosungit "Siin on turvaline", mida kasutavad ettevõtted kinnitavad, et järgivad kõiki riigis kehtestatud ettekirjutusi.

Märgise "Siin on turvaline" töötas välja turismiklaster, võttes eesmärgiks saada veebruari alguseks sada protsenti turvaliseks.

"See tähendab, et kõik turismiklastri partnerid, näiteks söögikohad ja majutusasutused, teevad maksimumi koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks ning kinnitavad ka märgisega, et järgivad kõiki riigis ettenähtud ohutusmeetmeid. Nii loovad ettevõtted turvalise keskkonna külastajatele ja panustavad omalt poolt viiruse leviku tõkestamisse," selgitas Jalonen.