Koroona võttis ka legendaarse jooksumehe Mart Vildi

"Alles 8. jaanuaril helistas ta mulle, soovis õnne sünnipäeva puhul ja rääkis, nagu talle ikka tavaks, ka paar krõbedat anekdooti. Aga mõned päevad hiljem viis kiirabi ta juba kõrge palavikuga haiglasse, kus tal tuvastati koroona. Sel esmaspäeval sain teada, et teda enam ei ole," rääkis Ida-Virumaa spordielu kauaaegseid eestvedajaid Ilmar Taluste, kes on mitukümmend aastat korraldanud Ida-Virumaal ka Vildi auhinnavõistlusi.

Taluste ja Vilt olid ühekandimehed, kes Illuka kooli internaadis ühe talve ka ühes toas elanud. "Seal suures toas me ainult magasime, ülejäänud aja olime ikka kas tunnis või õues sporti tegemas. Ta oli minust mõned aastad vanem, aga selline tõeline spordihing, kes oli eeskujuks ja innustuseks ka meile. Sport oli tol ajal loomulik tegevus, tegime seda mõnu ja naudinguga," rääkis Taluste, meenutades, et sportimise kõrval mängis Mart Vilt väga hästi ka mandoliini.

Kuigi keskmaajooksule pühendus Mart Vilt tippsportlasena alles täiskasvanuna, sai ta edu saavutamiseks vajaliku põhja Taluste sõnul looduslähedase eluviisi ja maatööga. "Ta käis lapsena palju karjas. Oma kodukohast Kõnnult käis Kuremäe algkooli iga päev jalgsi ligi kümme kilomeetrit. Ta tegi erinevaid alasid, eriti suusatamist. Kui ta tuli pärast sõjaväge Jõhvi kaevandusse spordimeetodikuks, siis oli tal põhiala võrkpall. Ta on ise öelnud, et staadioni nägi ta esimest korda alles 18aastasena," meenutas Taluste.

Kui Eesti praegune parim pikamaajooksja Tiidrek Nurme 2008. aastal Mart Vildi nimel olnud Eesti 1500 meetri jooksu lõpuks üle suutis joosta, rääkis Vilt Põhjarannikule, et on imestunud, et talle sel päeval nii palju on helistatud. "Tookord, kui jooksin rekordi, ei teinud sellest suurt keegi välja − arvati, et mis selles ikka nii erilist on, küll aasta-paari pärast üle joostakse. Aga ei teagi kohe, miks selleks nii palju aega kulus," sõnas ta.