Maakondlik sõiduautomüük langes kümne aasta tagusele tasemele

Müüduimaks keretüübiks oli Ida-Virumaal keskmine linnamaastur. Tänu uue Octavia populaarsusele ning uue mudeli väljatulekule säilitasid teise koha väikesed keskautod. Kolmandaks tuli väike linnamaastur. "Ühelt poolt on tegu moega. Teisalt on rahvastiku vananemist arvestades kõrgest autost lihtsalt parem kangete liigestega sisse ja välja ronida. Aga pigem räägitakse meie halbadest teedest ning viletsast talihooldusest, kui julgetakse seda tunnistada," ütlevad automüüjad. Müügihittideks, mille võtmeid kõlistati kõige sagedamini, olid Toyota RAV4 ja Škoda Octavia. Need olid menumudelid ka aasta varem.