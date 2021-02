Tänavu jaanuaris Põhjarannikus ilmunud loos ütles Aleksandr Popolitov, et talle tegi kaua aega muret, et polnud kedagi, kes tema tööd tulevikus jätkaks.

"Ma saan aru, et ma pole igavene, kuid seni polnud kedagi, kellele anda üle töö, millele olen pühendanud suure osa oma elust," rääkis ta. "Õnneks on nüüd asjast huvitatud inimene leitud ja minu hing rahul: meie kollektiivi tuli tööle Tartu ülikooli vilistlane Jelena Antuševa. Ta on sellesse teemasse täielikult süüvinud ja uurib kõike väga põhjalikult. Ta korraldab mineraalidega imelisi ettevõtmisi, mõtleb välja seiklusmänge − noored osalevad neis meeleldi. Nii et mina võin ka puhata."