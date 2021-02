Tiit Pekil on hea meel, et president, kes on ka ise aktiivne rahvaspordivõistlustel osaleja, tunnustas sel aastal mitmeid liikumisharrastuse eestvedajaid. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Vokast pärit Tiit Pekk ütleb, et Alutaguse suusa- ja rattamaratonide korraldamine on temale üks võimalus Ida-Virumaale midagi tagasi anda, sest olgugi et ta igapäevaselt siin ei ela, on ta hingelt ja mõttelaadilt idavirulane.