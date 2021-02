"Ma tunnustaksin meie meeskonnast hoopis teisi inimesi, kes on aidanud seda rasket vankrit vedada," ütles ta.

Merle Roste on pärit Saaremaalt, kuid kolis lapseeas perega Ida-Virumaale Püssi. Tema juhitav Svarmil on rahvusvaheline ettevõte, mis toodab kaubamärgi Elis all töörõivaid: ettekandjate põlledest kuni karmides talvetingimustes töötavate keevitajate ja kalurite eririietuseni välja.