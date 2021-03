Kohtla-Järve jalgpall püüab põhjast tõusta noortele panustades

Eesti tugevuselt kolmandasse liigasse ehk esiliiga Bsse pudenenud Kohtla-Järve esindusmeeskond alustab uut hooaega põhjaliku uuenduskuuriga. Meeskonna nimi ei ole enam JK Järve, vaid Ida-Virumaa FC Alliance, kuhu kuuluvad põhiliselt 15-17aastased noormehed, kes on peamiselt JK Järve ja Kiviõli klubi Irbis kasvandikud. Mõned noored on ka Sillamäe Kalevist ja üksikud Jõhvi Phoenixist. Meeskonna peatreener on Kiviõli jalgpallielu eestvedaja Erik Šteinberg. Varem kriimsilma kombel mitmes rollis olnud Škaleta on meeskonna juhi ametis.

Škaleta sõnul on meeskonna ülesanne arendada kohalikke noori jalgpallureid ja sportliku tulemuse seisukohast jääda püsima esiliiga Bsse. "Viimased aastad on näidanud, et Ida-Virumaalt on sirgunud vaid üksikud mängijad, kes veavad välja Eesti meistriliiga klubide tasemel. Ka esiliiga on muutunud niipalju tugevamaks, et sealgi on läbi lüüa keeruline. Tahame süsteemse noortetööga seda olukorda parandada," kinnitas ta, leides, et tegelikult peaks veelgi rohkem kohalikke klubisid noorte arendamisel koostööd tegema, et kõige tugevamad ja motiveeritumad saaksid koos harjutada.