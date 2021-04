Prokuratuuri hinnangul on kõige sagedasemad autode salaja süütamise põhjused seotud inimestevaheliste suhete või huligaansusega või sooviga midagi varjata. See foto põlenud autost on tehtud 2017. aasta detsembris Narvas veoautode parkimisalal, kui seal oli süüdatud šokolaadilastiga veok. FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik