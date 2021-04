Ida-Virumaa turismiettevõtted soovivad vaktsineerimise vanusepiiri alandamist

Ühispöördumine: Ida-Viru ettevõttete ettepanekud maakonna madala vakstineerimisaktiivsuse lahendamiseks: kollektiivide vaktsineerimine, vanusepiiri alandamine

Lugupeetud Vabariigi Valitsus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus maakondliku arenduskeskusena viis 07.-09.04.21 läbi vaktsineerimislahenduste kiirkaardistuse.

Kaardistus toimus peamiselt turismisektoris, mis on kriisis enim pihta saanud ning kelle ellujäämiseks on saabuv suvi kriitilise tähtsusega. Ettevõtted näevad, et ilma vaktsineerimistegevuste muudatuseta ei saa eeldada, et tulemused muutuvad.

Ettevõtted teevad ettepaneku, et riik näeks ette Ida-Virumaale vakstineerimiserandi ja lisaks praegustele vaktsineerimise sihtrühmadele:

1) alustaks ettevõtete kaupa vaktsineerimist, sest kiire grupiviisiline organiseerumine annab suured inimrühmad. Esmaselt võiks järjekorda võtta turismi- ja teenindussektori, kes vahetult kliente teenindavad.

2) ja/või alandaks vaktsineermise vanusepiiri.

Taustast

Ida-Virumaa vaktsineerimistase on pea poole madalam ülejäänud Eestist ning üleval on küsimus, kuidas siinset vaktsineerimistempot kiirendada.

Maakonnas valitseb erandlik olukord, mida iseloomustavad eelkõige: madal vaktsineerimisaktiivsus, Eesti suurim tööpuudus, madalaim ettevõtlusaktiivsus ning kõige pikemalt piirkonnale kehtestatud piirangud.

Kiirkaardistusel küsiti ettevõtete ettepanekuid, kuidas Ida-Virumaal vaktsineerimise aktiivsust tõsta. Kokku jõudis ettepanekutega liituda ligi 50 ettevõtet/asutust, kelle töökollektiivides töötab kokku ligi 2000 inimest.

Ettevõtete pöördumise põhiline eesmärk on leida lahendus, kuidas Ida-Virumaa saaks vakstineerimise tasemelt kiirelt ülejäänud Eestiga samale tasemele. Seda selleks, et Ida-Virumaa ei hoiaks all Eesti keskmist vaktsineerimistaset ja saaks naasta normaalse elutegevuse juurde koos ülejäänud Eesti piirkondadega.

Palume tagasisidet, kuivõrd meie ettepanekutega on võimalik arvestada ning oleme valmis aruteludeks, kuidas ettevõtjad saavad kaasa aidata Ida-Virumaal vaktsineerimise operatiivseks korraldamiseks.

Lisainfo pöördumise kohta: Ida-Viru Ettevõtluskes, turismikoordinaator Kadri Jalonen, kadri.jalonen@ivek, tel 5174236.

Lugupidamisega, Pille Sööt Juhatuse liige Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA

Pöördumisega liitunud ettevõtted/asutused:

Pöördumisega saab kuni 13. aprillini liituda siin.