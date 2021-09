Vahetult enne Sillamäe 24 tunni jooksu starti laupäeval ütles Terehhov, et unistab läbida 24 tunniga 240 kilomeetrit, mis on sama pikk maa kui Eestis põhjast lõunasse. Ta kavatses Sillamäe rannapargi kahekilomeetriseid ringe asfaldil keerutada ühtegi pausi tegemata. Ent laupäeva õhtul, kui tundis, et jõuvarusid hakkab nappima, ei hakanud ta oma organismi piire proovile panema ja läks paariks tunniks magama.