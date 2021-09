Vabatahtlikud päästsid enam kui ööpäeva kadunud olnud eaka mehe

8. septembri hilisõhtul sai politsei teate, et Lüganuse vallas Püssis läks 85aastane Ilja üksi seenele ega ole koju naasnud. Mehel on mäluprobleeme ja ta ei võtnud kaasa mobiiltelefoni. Politseile oli teada, et mees käib sageli metsas seenel Aidu-Liiva küla kandis, samuti Suurlauka järve juures ning seal läheduses olevates turbarabades.