Kohtla-Järve linnavõim süüdistab riigigümnaasiumi eliitkooli loomises

"Kui neid gümnaasiume oleks meil siin Kohtla-Järvel mitu, siis oleks võinud olla üks eliitgümnaasium, kuhu võetakse ainult neid lapsi, kes on 100 protsenti õppinud eesti keeles ja kellel on väga head koolitulemused. Aga on üksainus gümnaasium ja linn maksab 120 000 aastas teistele omavalitsustele oma eelarvest sellepärast, et meie gümnaasium ei võtnud neid vastu. Ja see ei ole ju normaalne, et riik ehitas uue kooli ja see kool on poole õpilaste arvuga. See on riigi raha raiskamine," rääkis Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko.