Narvas on seitse munitsipaalühiselamut ning neid kõiki haldab SA Narva Linnaelamu.

Narvalased on märganud, et ühiselamutega ühel või teisel moel seotud kandidaadid on eelhääletamispäevadel inimesi ühiselamutest eraautode ja taksoga valimisjaoskonda viinud ning pärast hääletamist ka tagasi toonud. Tegemist ei ole küll õigusrikkumisega, ent tekitab poliitilistes oponentides ja tavakodanikes siiski kahtlustusi.