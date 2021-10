Nelikliit püüab Kohtla-Järvel Keskerakonda võimult tõrjuda

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ning valimisliidud Restart Kohtla-Järve ja Progress teatasid kolmapäeva hommikul, et on alustanud konsultatsioone nelikliidu moodustamiseks Kohtla-Järvel.

Neljal poliitilisel jõul on Kohtla-Järve 25-liikmelises volikogus 13 kohta ning koalitsiooni sünd on võimalik.

„Ainult neljakesi on meil võimalik saata Keskerakond, kes on ainuvalitsenud linnas ligi veerand sajandit, sundpuhkusele. Valijad on andnud selge signaali, et vajavad muutusi, uut valitsemiskultuuri ja värskeid tuule Kohtla-Järve võimukoridoridesse“, ütles sotsiaaldemokraatide nimekirja liider Eduard Odinets.