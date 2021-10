Jõhvi raudteetunneli ehitus algab aasta lõpus

"Jõhvi raudteetunneli hange on läbi viidud, kuid selle tulemused peavad veel saama ka nõukogu kinnituse, nii nagu ettevõtte hankekord ette näeb. Kui see on tehtud, alles siis saame lepingu sõlmida," ütles Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles. Ta lisas, et ettevõtte lootus on nii kiiresti kui võimalik leping sõlmida ja ehitustegevust alustada. Kõigi eelduste kohaselt võiksid ehitustööd lahti minna juba selle aasta lõpus. Ehitustööd ise kestaksid aastajagu.