Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva sõnul on koroonakolded avastatud Kohtla-Järve Kesklinna põhikoolis, Järve koolis ja slaavi põhikoolis ning viimastel päevadel on olukord halvenenud ka Tammiku põhikoolis. Haiged on peamiselt 10aastased ja vanemad lapsed.