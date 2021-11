Tartu ülikooli hambaarstiteaduse instituudi uuringu kohaselt olid 2019. aastal vaid 28 protsendil kuueaastastest lastest täiesti terved piimahambad. 58 protsenti laste hammastest vajas kohest ravi, 66 protsendil aga avastati kaaries. Seda vaatamata sellele, et Eestis on kuni 19aastaste laste ja noorte hambaravi tasuta. Uuringu andmetel peseb 69 protsenti kuueaastastest lastest hambaid kaks korda päevas, seitse protsenti nii, kuidas juhtub, ning ülejäänud üks kord päevas.

Tema sõnul on korralik suuhügieen väga oluline juba varasest lapseeast peale. "Tuletame seda lastele ja nende vanematele meelde, kinkides igale esimese klassi õpilasele hambaharja ja -pasta, infovoldiku ning lõvikujulise helkuri − pimedal ajal kulub seegi marjaks ära."

Haridus- ja teadusministeerium kiitis "lõvide" algatuse heaks ning koostöös Suukooliga valmistas Lions-klubi ette kingikomplektid 14 038-le Eesti esimese klassi lapsele. Kingisaajate nimekirjas on ka 1095 Ida-Viru esimese klassi õpilast.

Helgi Kopliorul on kahju, et neil tuli oma esialgseid plaane veidi muuta: koroonapiirangute tõttu on külalistele sissepääs koolidesse peaaegu kõikjal piiratud, seetõttu klassiruumides lastega kohtuda ja suuhügieenist rääkida ei saa. Seepärast antakse enamik kingikotte edasi koolide töötajate kaudu.