Lüganuse uus võimuliit tahab koolide tuleviku siduda õpilaste arvu alampiiriga

Kõige teravam probleem, mida uus volikogu lahendama peab hakkama, on kahtlemata haridusreform, ütles Dmitri Dmitrijev. Just seda teemat arutasid koalitsioonipartnerid kõige pikemalt, nii et koostööleping sai allkirjad alles vahetult uue volikogu esimese istungi eel.