Oksana sõnul on lapsed kõige tänulikumad patsiendid. "Nad mõistavad, et vajavad ravi, ning meie oleme need, kes on neile haigla seinte vahel toeks. Püüame nendega emalikult rääkida ning neile võimalikult mugavad tingimused luua. Meil on igas palatis spetsiaalsed mängulauad, joonistustarbed, raamatud, mänguasjad ja televiisor. Olemas on ka Wi-Fi, nii et vanemad lapsed saavad kasutada internetti ja telefoni."