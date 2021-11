Kas Kohtla-Järve volikogu on esimehele kaheksa aastat alusetult palka maksnud?

Volikogu eelmisele esimehele palga maksmise õiguspärasus tõusis esile esmapäeva õhtul toimunud isutungil, kui hakati arutama Riina Ivanovale enam kui 30 000 euro suuruse lahkumishüvitise maksmist

Paar nädalat tagasi uueks linnavolikogu esimeheks valitud Keskerakonna esindaja Tiit Lillemets tuli volikogu ette eelnõuga maksta Ivanoval seoses ametist lahkumisega hüvitiseks kuue kuu palk ja lisaks hüvitada 32,11 kasutamata puhkusepäeva.

Ivanova kandideeris samuti Keskerakonna nimekirjas, kuid tema jätkamisega polnud nõus Reformierakond, kellega koos Keskerakond uue võimuliidu tegi.

Kohtla-Järve volikogu esimehe ametipalk on praegu 4320 eurot. Koos kasutamata puhkusehüvitisega oleks Ivanova koguhüvitis ulatunud üle 30 000 euro. Koos sotsiaalmaksuga oleks hüvitise kogukulu Kohtla-Järve linnale üle 40 000 euro.

Ivanova lahkumistasu suurenes poole võrra, kuna viimaste kohalike valimiste tulemuste väljakuulutamine kaebuste tõttu venis. Kui tulemused oleks kinnitatud seitse päeva varem, oleks Ivanova staaž volikogu esimehena jäänud alla kaheksa aasta ja sel juhul saanuks ta arvestada vaid kolme kuupalga suuruse hüvitisega. Et nüüd jõudis ta olla ametis nädala võrra kauem kui kaheksa aastat, kasvab tema hüvitise suurus kahekordseks ehk kuue kuupalga suuruseks.

Tiit Lillemets märkis, et tulenevalt seadustest ja volikogu määrusest, millega volikogu esimehele tasu kehtestati, peab volikogu Ivanovale hüvitise määramise heaks kiitma. Vastasel juhul võib Ivanova volikogu uue esimehe sõnul hüvitise kohtu kaudu välja nõuda ja siis tuleb Kohtla-Järve linnal tasuda ka tema õigusabikulud.

Volikogus opositsioonis olev sotisaaldemokraat Eduard Odinets juhtis aga tähelepanu, et volikogu on küll määranud volikogu esimehe töötasu suuruse, kuid pole võtnud vastu otsust, et Kohtla-Järve volikogu esimehe koht on palgaline.

Ta meenutas, et enne Ivanova ametisse asumist 2013. aasta novembris, ei olnud Kohtla-Järve volikogu esimehe amet palgaline. "Väidan, et sellist otsust, mis ütleb, et volikogu esimees on palgaline, ei ole," sõnas Odinets, kes on riigikogus korruptsioonivastase komisjoni esimees.

Selle peale küsis Lillemets, et kas siis Ivanovale on eelnevatel aastatel alusetult palka makstud. Odinets vastas, et tuleb nii välja. Lillemets imestas, kuidas sai see võimalik olla ja miks volikogu eelmine koosseis sellele varem tähelepanu ei juhtinud.

Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna juhi Valeri Korbi ettepanekul otsustas volikogu lükata Riina Ivanovale hüvitise küsimuse järgmisele istungile, et saada tekkinud juriidilises segaduses vahepealsel ajal selgust.

Opositsiooni kuuluva valimisliidu Restart Kohtla-Järve liige Janek Pahka sõnas, et volikogul tuleb nüüd välja selgitada, mille alusel volikogu esimehele kaheksa aastat palka maksti. "Võib-olla nõuame hoopis raha tagasi, aga mitte ei maksa talle lahkumishüvitist," sõnas Pahka, kes põhikohaga töötab keemikute ametiühingu juristina.