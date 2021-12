Narva Transi uus peatreener tuleb Soomest

Transi president Nikolai Burdakov sõnas, et Jerjomenko palkamist kaalus ta juba aasta tagasi. "Kohtusime ja rääkisime, aga kokkuleppeni veel ei jõudnud. Nüüd otsis ta meid ise üles," ütles Burdakov, kelle sõnul on uus peatreener natuke Transiga ka tuttav.

Jerjomenko kasuks rääkis klubi presidendi kinnitusel ka see, et ta pooldab ründavat jalgpalli. Jerjomenko märkis klubi kodulehe vahendusel, et talle meeldib Barcelona ja Ajaxi mängustiil, millega kaasnevad tugev pressing ja domineerimine väljakul. "Kellelegi ei meeldi taga istumine ja ootamine − ei mängijatele ega pealtvaatajatele," teatas uus peatreener.