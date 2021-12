Ida-Viru noored jalgpallurid mängisid end Eesti tippklubide huvivälja

FC Alliance'i eestvedaja ja üks treeneritest Andrei Škaleta sõnas, et meistriliiga klubid on tundnud konkreetset huvi viie noormängija vastu. Kuum nimi on näiteks 17aastane ründaja Mihhail Orlov, kes lõi särama just sel hooajal. Eri sarjades lõi ta kokku 24 väravat, neist 20 esiliiga B-tasandil.