Sel nädalal saatis Jõhvi vallavanem Maris Toomel transpordiametile kirja, kus märgib, et Jõhvi valla arengus on väga olulised objektid nii Tallinna-Narva maantee äärde jääv Jõhvi äri- ja logistikapark kui ka transpordiameti projekteeritav 2+2-kiirtee lõik Jõhvi linna põhjaosas. "Mõlemad objektid nõuavad põhjalike kaalutlusotsuste tegemist, kuigi seejuures mitte nende lõputut ümbertegemist. Kahjuks peame nentima, et mõningate planeeringute menetlemine on muuhulgas transpordiametis toimunud muudatuste tõttu venimas."