Staažikas vaimulik Avo Kiir pani ameti maha

Avo Kiir on EELK tegevvaimulikuna olnud selles mõttes erandlik nähtus, et oma töö eest pole ta peaaegu kunagi tasu võtnud. "Päris alguses, kui mul muud tööd polnud, sain ka palka. Ent hiljem on mul olnud kõrvalt muud tegemised, kust tasu sain. Kogudused on meil ju nii väikesed, et ega nemad jaksagi normaalset palka maksta," sõnas Kiir.