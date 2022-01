Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael ütles, et teisipäevasel istungil kutsub linnavalitsus Saltõkovi OSK Grupi nõukogust tagasi. "On tõsi, et tal on katseaeg läbimata," ütles linnapea, viidates sellele, et 2020. aasta detsembri lõpus jõustunud otsusega karistas kohus Saltõkovi Kohtla-Järve noortekeskuses toime pandud kelmuste ja ametialaste võltsimiste eest kahe aasta pikkuse vangistusega tingimisi.