Eve East valiti taas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhiks

IVOLi juhatuse on koosseis on selline: Tauno Võhmar (Alutaguse vallavanem); Toomas Nael (Kohtla-Järve linnapea); Marja-Liisa Veiser (Lüganuse vallavanem); Maris Toomel (Jõhvi vallavanem); Maksim Iljin (Narva-Jõesuu linnapea); Katri Raik (Narva linnapea); Jelena Koršunova (Sillamäe Linnavolikogu liige) ja Eve East (Toila vallavanem).

Tähelepanuväärne on, et kui Keskerakond sai viimastel kohalikel valimistel Ida-Virumaal üle 34 protsendi häältest, siis IVOLi juhatuses on ainus keskerakondlane Sillamäe volikogu liige Jelena Koršunova.