Pale Alison on noor rokkbänd: üks selle solistidest ja ühtlasi kitarrist Evelina Koop õpib alles koolis.

Vokaalansambel Bliss on tegutsenud üle viie aasta ning pälvinud mitmeid võite nii linna kui ka piirkondlikel võistlustel. Ansambli liikmeid Jekaterina Minajevat, Anastassia Hrissanfovat ja Kärolin Kivestut saadavad Sillamäe basskitarrist Pavel Klišin ning Kohtla-Järve muusikud Daniil Masljakov (kitarr), Mihhail Kastritski (perkussioon) ja Aleksei Beljajev (trummid). Poolfinaalis astusid vokalistid üles ühes Ahtme kunstide kooli kooriga.

"Valmistume finaaliks väga tõsiselt. Oleme koduse ülesande kätte saanud, ent projekti tingimuste kohaselt ei saa me sellest enne saate eetrisse minekut rääkida," ütles Jekaterina Minajeva.

Tema sõnul tuleb finaal kindlasti põnev ja pingeline. "Meil on väga tugev vastane: Pale Alison on andekas bänd ning narvalastel on ka väga suur publiku toetus."