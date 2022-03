4. märtsil kohtus riigikogu esimees Jüri Ratas Narvas Ida-Virumaa Ukraina kaasmaalaskondade esindajatega ning tundis huvi, millised on siin Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisega seotud probleemid. Selgus, et Kirde-Eestis ei suhtuta Ukrainast tulijatesse just kõige sõbralikumalt.