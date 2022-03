Jõhvi vald eraldas Ukrainale raha ja avab abikogumispunktid

Mitu organisatsiooni on otsustanud vallavalitsusega seljad kokku panna, et Lõpovetsi elanikke ka edasi aidata.

Samal ajal on vaja aidata ka ukrainlasi, kes sõja eest põgenedes Jõhvi jõuavad. Riide- ja majapidamiskraami võtab vastu metodisti kiriku Jõhvi koguduse kogumispunkt. Koguduse pastori Artur Põllu sõnul on põgenikel võimalus humanitaarabist endale sobivad rõivad valida. Samal ajal saab seal pakkuda ukrainlastele ka rakendust.

Inimesed on vallavalitsusele teada andnud paarikümnest elamispinnast, kus põgenikud saaksid ajutiselt elada. "Ainult üks soovis, et põgenik tasuks kommunaalkulud, ülejäänud olid valmis elamispinna täiesti tasuta andma. Inimesed on väga lahked," ütles Jõhvi vallavanem Maris Toomel, lisades, et siiani on Jõhvi saabunud põgenikud leidnud peavarju sugulaste juures.