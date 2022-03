Kapteni värav tõi Ida-Viru noortele esimese võidu esiliigas

Kolme vooruga neli punkti kogunud FC Alliance on tabelis seitsmendal kohal, enamikul vastastest on peetud aga juba neli mängu. Klubi eestvedaja ja treener Andrei Škaleta ütles hooaja eel Põhjarannikule, et esiliiga meeskondade tase on sel aastal ühtlane ning seetõttu on oodata palju põnevaid ja tasavägiseid mänge. Tabeliseis esimeste voorude järel peegeldabki seda.