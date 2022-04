Georgi lindid ja muu Vene sümboolika läks keelu alla

Tänavused teise maailmasõja lõpu tähistamised Ida-Virumaal tulevad teisiti, sest politsei on ajutiselt keelustanud meie maakonnas ning Harjumaal vaenuliku sümboolika kasutamise ning on juba kaks nädalat kimbutanud autoomanikke, kelle sõiduki salongis ripub Georgi lint või aknaklaasil on Vene agressiooni Ukrainas sümboliseeriv tähemärk.