Narvas esineb Briti elektroonilise muusika suurkuju Floating Points

"Selle aasta kõige olulisem album ja kahtlen sügavalt, et miski suudaks seda ületada. Legendaarne saksofonist Pharoah Sanders ja produtsent Floating Points seedisid seda materjali aastaid ning see paistab ka selgelt välja: iga element "Promises'i" juures on läbitunnetatud ja põhjusega omal kohal," kirjutas selle plaadi kohta ERRi kultuuriportaalis Kaspar Viilup, lisades, et seda plaati kuulates tuleb pisar silmanurka. "Miks? Ratsionaalselt pole seda võimalik selgitada, siin plaadil on mingi maagiline ja lummav ilu, midagi sellist, mida kuuleb muusikas paraku liiga harva."

Sama plaadi hindas aasta paremate hulka ka Eesti Ekspressi kultuurilisa Areen. Muusikakriitik Tõnis Kahu tõdes, et „Promises“ on mingi staatuse-statement. "Kui nii võtta, siis pole isegi ühtegi sobivat hetke, et püsti tõusta ja aplodeerida. Kunagi, kui maailm oli parem, öeldi selliste plaatide kohta, et nad muudavad maailma paremaks. Tuleb loota...," iseloomustas ta seda muusikateost.

Festivali Tallinn Music Week raames Narvas esinev Briti muusik, helilooja ja produtsent Sam Shepherd ehk Floating Points alustas muusikalist tegevust 2008. aastal. Neuroteaduste vallas haritud mehe debüütalbum “Elaenia” (2015) ületas lõhe post-dubstepi laine ja klassikalise muusika vahel ning “Crush” (2019) viis ta juba Londoni Printworksi festivali peaesinejaks.

Sel kevadel on talt ilmunud soolosinglid “Grammar” ja “Vocoder”. Floating Pointsilt on Kreenholmis oodata tantsulist setti.

Genka. Foto: TMW TMW 2022 Station Narva lava programm, 7. mai Kreenholm Pealava 20.30–21.15 Genka & DEW8 "OLEG" x Blah Records (UK) esitleb: Lee Scott, Black Josh, Sleazy F Baby, Tony Broke, Reklews 21.45–22.30 Tirzah (UK) 23.00–01.00 Floating Points (UK) Baarilava 21.15–21.45 manna 22.30–23.00 Black Daniels (DK) Kontserdid toimuvad Kreenholmi sisehoovis välitingimustes. Kreenholmis on avatud ka Narva kunstiresidentuuri/NARTi residendi Jaakko Autio heli-installatsioon "Piiril / Rajalla", mida TMW Station Narva publik saab kogeda igal täistunnil ajavahemikus kl 20–23. Paciuse hümnist inspireeritud teos tõstatab küsimusi identiteedist, rahvustest ja inimestevahelisest ruumist. Kreenholmi sissepääasu vastas asuvas Narva kunstiresidentuuris on südaööni avatud kohvik ning EKA ja Viini kunstiakadeemia tudengite koostöönäitus "Where is the body?". Manufaktuuri lähistel asuvast Gerassimovi palee varemetest möödudes saavad teelised osa ka EKA tudengite valgusinstallatsioonidest "Piirivalgus".

Ühe möödunud aasta parima Eesti albumi “Oleg” autorid Genka ja DEW8 teevad 7. mail Kreenholmis enneolematu etteaste, võttes kampa Briti hiphopi leibli Blah Records põhitegijad, eesotsas selle asutaja ja kunstilise juhi Lee Scottiga. Põhja-Inglismaa underground hiphopi skene üks hinnatumaid ideolooge, räppar, produtsent ja kirjanik Lee Scott tuleb Narvasse koos oma plaadimärgi kõvemate tegijatega: räpipuntide Cult of The Damnedi ja Levelzi liikme Black Joshi, vabastiili-riimi meistri Sleazy F Baby, veteran-MC Tony Broke’i ning Blah’ soundi määrajast heliinseneri ja produtsendi Reklews’iga.

Samal õhtul saab publik osa ka Londoni päritolu õrnade, minimalistlike armastuslaulude meistri Tirzah’i etteastest. Tema kohta on öeldud, et ta muusika kõlab ühtagu nagu r’n’b või soul ja samas ka nagu indie.

Laiema avalikkuse täheleanu pälvis Tirzah Mica Levi produtseeritud debüütalbumiga “Devotion” (2018) ning mulluse albumi “Colourgrade”, intiimsed post-popi ja r’n’b sketšid ning minimalistlikud tekno-rütmid kujundasid ümber harjumuspäraseid arusaamu ilusast ja inetusest, tuues talle üleilma muusikameedias võrdlusi nii Laurie Andersoni kui ka Trickyga.

Esinejate nimistut täiendavad ka Maasai päritolu Taani d’n’b MC Black Daniels ning Eesti uuekooli alternatiivse r'n'b artist manna oma õhulise vokaali ja bassiste biitidega.

TMW 2022 toimub kolmapäevast reedeni, 4.–6. maini Tallinnas ja nädalavahetusel, 7.–8. mail Narvas. Viiendat sünnipäeva tähistav Station Narva esitleb laupäeval, 7. mail Kreenholmi manufaktuuris festivali pealava. Tallinn-Narva ühendfestivaliga tähistatakse ühtsust ja koosolemist.