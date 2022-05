Kohtla-Nõmmelt pärit Karolin Kaivoja määrati jalgpalli meistrite liiga finaali abikohtunikuks

Kaivojad on üks Eesti tuntumaid jalgpallikohtunike perekondi. Isa Raul Kaivoja on tegutsenud nii jalgpalli- kui ka korvpallikohtunikuna juba mitu aastakümmet. Karolini vend Kevin, kes on mängijana kuulunud meistriliiga klubidesse Jõhvi Lokomotiv ja Paide linnameeskond, tegutseb samuti kohtunikuna. On olnud mitmeid jalgpallimatše, kus kohut on mõistnud kõik kolm Kaivoja üheskoos.