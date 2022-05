Kaitsevägi rajab otseteed Sirgalast Jõhvi

Käesoleva aasta kevadest, kui Ukrainas käis juba sõda, on märkimisväärselt kasvanud surve toetada Kaitseväe väljaõppevõimalusi ennaktempos, et katta kiiremini suurenenud vajadused ning olla veelgi paremini valmis võimalikeks sõjalisteks ohtudeks, teatas RKIK.

"Jõhvi-Sirgala teetrassi raadamistöödega on vaja alustada juba nüüd lähipäevil, et tagada valmisolek võtta kasutusse järgmise aasta kevade kõige aktiivsemaks Kaitseväe väljaõppeperioodiks Sirgala harjutusvälja laiendusele jäävad laskeväljad," ütles RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Uus tee muudab liikluse Ida-Virumaal ohutumaks ja on vajalik erakorralistes olukordades, et tagada ida-lääne suunaline liikumine ka väljaspool Tallinna-Narva maanteed. See tuleb alale, mis on seni kaevanduse poolt suletud, kuid on pärast valmimist aeg-ajalt ka avalikus kasutuses. Jätkub ka sama tee Jõhvi poolse osa ehitus, mis on juba praegu avalikus kasutuses.