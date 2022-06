Isamaa Ida-Viru piirkonna juht eelistab liitu Reformierakonnaga

"See on täiesti minu isiklik arvamus, mis võib-olla tekitab poliitiliselt paksu pahandust," ütles Tamm, märkides, et pigem võiks Isamaa järgmiste korraliste riigikogu valimisteni jäänud seitse kuud olla koos Reformierakonnaga. "Tõenäoliselt oleks see ka Isamaa tulevikule parem. Ma ei taha teisi erakondi halvustada, aga mulle osas erakondades mõningad asjad ei meeldi."

Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialistina töötav Tamm sõnas, et koalitsiooni minekul on temale mitu põhiküsimust. "Tuleb kehtestada senisest märksa suurem suurperede toetus. Ma tean oma naha peal, mida see tähendab," ütles Tamm, kel endal on kuus last. "Peale selle tuleb vähendada mõningaid makse, eelkõige kütuseaktsiisi, et leevendada tohutut hinnatõusu. Samuti on vaja tugevdada riigikaitset ja eesti keele olukorda."