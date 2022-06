Jõhvis võistlev Ukraina kõrgushüppaja: õigus elada on tähtsam kui medalid ja rekordid

Selle nädala alguses sai 24aastane Levtšenko oma tänavuse hooaja parima tulemusega 1.94 kolmanda koha Soomes toimunud Paavo Nurmi mängudel. Kui ukrainlanna staadionile astus, ilmus Turu staadioni suurele tabloole kiri "Slava Ukraini", vahendas Postimees.

Selline toetus tähendas Levtšenkole väga palju. "Ma püüdsin enne võistlust mitte nutma puhkeda. Selline vastuvõtt tekitas minus väga head tunded. Soovin kõiki selle eest tänada," lausus pisaraid tagasi hoidnud Levtšenko Soome meediale. "Ukrainlased soovivad lihtsalt enda elusid päästa ja sestap soovin tänada kõiki, kes on meid nende kuude jooksul aidanud. On hullumeelne mõelda, et see kõik toimub 21. sajandil. Mul jääb ainult palvetada, et see peagi lõppeb."

Levtšenko on ise pärit Donetski oblastist Bahmuti linnast, mille lähedal toimuvad praegu selle sõja kõige tulisemad ja verisemad lahingud. Ta on ise kirjutanud sotsiaalmeedias, et 24. veebruari hommikul, kui Venemaa alustas Kiievi ja paljude teiste Ukraina linnade lauspommitamist, lendas rakette viie kilomeetri kaugusel mööda majast, kus ta parajasti oli. Levtšenko kirjutas sellest vastuseks venelannast konkurendile, maailmameistrile ja olümpiavõitjale Maria Lasitskenele, kes saatis rahvusvahelise olümpiakomitee presidendile Thomas Bachile pöördumise, milles ta kurtis, et Venemaa sportlastelt on ebaõiglaselt võetud võimalus osaleda rahvusvahelistel võistlustel, ja süüdistas teda ROKi harta rikkumises.

"Kui ärkasin hommikul kell 4 hirmust värisedes ja ei teadnud, kellele esimesena helistada, ning mu treener saatis mulle sõnumi, et pean kohvrid pakkima, ei tulnud Venemaa sportlastelt ühtegi sõna... Vastupidi, kontserdid sõja auks ning peaaegu üksmeelne toetus," vastas Levtšenko Instagramis Lasitskenele. "Mitmed minu sõbrad ja Ukraina sportlased on surnud. Seda ainult seetõttu, et nad soovivad oma kodumaad kaitsta. Selliseid asju on keeruline kirjeldada."

"Need on inimeste elud! Kõige tähtsam maailmas! Need ei ole medalid ega rekordid, see on õigus eksisteerida, elada ja hingata. Täiskasvanud, vanurid, lapsed... suurem osa neist on keldrites, paljud on vigastatud, paljudel on kogu eluks psühholoogiline trauma ja paljudelt on võetud elu. Kas sa arvad, et sport on tähtsam kui õigus elada? Sinul ei lubata, sest oled venelanna? Meid tapetakse lihtsalt sellepärast, et oleme ukrainlased! Kas näed erinevust?" lõpetas Levtšenko tulise vastuse.