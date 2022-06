Maailma paremikku kuuluvad Poola vägilased tõukavad jaanipäeval kuuli Maidla mõisa õuel

Michal Haratyk. Foto: Erakogu

Haratyk tuli 2018. aastal Euroopa meistriks ja tema isiklik rekord on 22.32. Läbi aegade on maailmas temast kaugemale suutnud üle seitsmekilost kuuli tõugata vaid 16 meest. Sel hooajal on ta vormi kogumas, 11. juunil tõukas ta 21.17.

Konrad Bukowiecki on 2018. aasta EMi hõbe ja 2017. aasta Euroopa sisemeister. Tema isiklik rekord jääb Haratykile kuuluvast Poola rekordist maha vaid seitse sentimeetrit − 22.25. Sel aastal on Bukowieckil kirjas juba tulemus 21.66, mis on maailma hooaja edetabelis kaheksandal ja Euroopas kolmandal real.

Kell 15 algaval meeste kuulitõukevõistlusel teeb kaasa ka kuuekordne Rootsi meister Victor Petersson, kelle isiklik rekord on 20,94 meetrit.

Esimest korda selgitatakse Maidlas Heino Lipu mälestusvõistlustel ka Eesti meistrid. Favoriidiks on Jander Heil, kelle isiklik rekord jääb 20 meetri piirist maha vaid 19 sentimeetrit.

Kõrgetasemeline tuleb ka kell 13.30 algav naiste võistlus. Neljakilost raudmuna asub tõukama sel aastal maailma edetabelis tulemusega 19.10 kümnendal kohal olev Eesti juurtega rootslanna Fanny Roos, kes tuli Tokyo olümpial seitsmendaks ja on võitnud 2021. aasta sise-EMil hõbemdali. Tema isiklik rekord on 19.34.

Talle pakub konkurentsi 2018. aastal Euroopa meistriks tulnud poolatar Paulina Guba, kelle isiklik rekord on neli aastat tagasi tõugatud 19.38. Eesti meistri tiitli peamine soosik on Kätlin Piirimäe, kelle isiklik rekord on 16.80. Tema nimel on ka Heino Lipu mälestusvõistluste tippmark 15.86, mis väga suure tõenäosusega on seda veel viimaseid päevi.

Kõigi eelduste kohaselt peaks jaanipäeval langema ka mälestusvõistluste meeste rekord 20.78, mille püstitas 2013. aastal bulgaarlane Georgi Ivanov.

Enne võistlusi, kell 12 avatakse Maidla mõisa pargis Heino Lipu pronkskuju, mille autor on skulptor Aivar Simson. Ida-Virumaalt pärit Eesti spordisangarile tema 100. sünniaastapäeva puhul püstitatud kuju avamisele on tulemas mitmed spordikuulsused ja Eesti olümpiakomitee esindajad. Pidulikku meeleolu loob orkester Silver Bell.