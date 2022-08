Kohalikud elanikud on juba mõnda aega kurtnud, et küttehooajal lendub katlamaja suhteliselt madalast ja laiast korstnast ümberkaudsetele majadele tuhka ning ümberringi levib ebameeldivat lõhna. Kohtumisel linnaelanikega lubas Adven Eesti ehitada katlamajale uue korstna ning peagi saabki see lubadus täidetud.