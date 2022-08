Ida-Viru parim meessportlane tuli Euroopa meistrivõistlustel sõudmises viiendaks

Alles esimest hooaega praeguses koosseisus sõitev Eesti neljapaat, kus Kushteyn on eessõudja, sooritas väga hea etteaste reedel, kui tegi poolfinaalis tugeva lõpuspurdi ja jõudis kolmanda kohaga finaali. Finaalis õnnestus Eesti nelikul edestada Prantsusmaad ja võtta viies koht. Medalist lahutas viis sekundit.

Eesti koondise soomlasest peatreener Veikko Sinisalo usaldas noored mehed ühte neljapaati ülikogenud olümpia- ja maailmameistrivõistluste võitjate, 43aastase Tõnu Endreksoni ja 39aastase Allar Rajaga. Äsjane EM näitas, et nelja mehe koostöö, mille lihvimiseks kulub aastaid, hakkab sujuma ning pole välistatud, et see koosseis võib püsida ka Pariisi olümpiamängudeni.