Kohtla-Järve on rahvaaruteludel tõstatatud probleeme lahendama asunud

Näiteks Kukruse mänguväljaku lähedale on paigaldatud lamav politseinik, Kävasse Õuna ja Lembitu tänava ohtlikule ristmikule aga paigutatud liiklusturvalisuse parandamiseks liikluspeegel. Sompa elanikele lubati, et juba sel sügisel istutatakse Aruserva tänavale 43 pärnapuud.

Linnapeaabi Ülle Lepassaare sõnul on Sompa elanikud korduvalt kurtnud, et nende linnaosas puid maha võetakse. Ta kinnitas, et seal on maha võetud vaid mõned vanad paplid. Käesoleva aasta haljastuskava üle vaadanud, otsustasid linnaametnikud, et Järve linnaossa puid juurde istutama esialgu ei hakata ning tellitud kahte sorti pärnad pannakse sügisel mulda Sompas.