Kohtla-Järve linnaasutused peavad hakkama kütte ja elektri pealt kokku hoidma

Kohtla-Järve majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodini sõnul on energiasäästu teema alati aktuaalne olnud, kuid praegu on see eriti teravaks muutunud.

"Käesoleva aasta eelarvet planeerides ei osanud me ette kujutadagi seda olukorda, mis on energiaturul praeguseks kujunenud. Eelduste kohaselt kerkib vee hind sügisel 27 protsenti ning soojusenergia kallineb 30 protsenti," rääkis ta. "Otsuseid tehtud veel ei ole, ent igal juhul on võimatu ennustada, mis edasi saab ja kuidas oma tööd planeerida, nõnda et aasta lõpuni eelarvesse alles jäänud 583 000 euroga toime tulla."