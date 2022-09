Erakonnad teevad riigikogu valimistel Ida-Virumaal suurema verevahetuse

Kõige olulisem muutus on, et 2019. aastal toimunud valimistel kuuest suuremast häältekogujast Ida-Virumaal koguni viis ei kavatse seekord siin kandideerida. Need viis − Yana Toom, Mihhail Stalnuhhin ja Martin Repinski Keskerakonnast, Eerik-Niiles Kross Reformierakonnast ja sotsiaaldemokraat Katri Raik − võtsid kokku üle 13 000 hääle ehk ligemale pooled kõigist häältest.